"C'è un'auto sul passaggio a livello": bloccata la circolazione dei treni

E' scattato intorno alle 8.30 di venerdì l'allarme che ha fatto bloccare la circolazione ferroviaria sulla tratta Rimini-Ravenna e provocato ritardi fino a un'ora nei convogli. Secondo quanto emerso, al numero di emergenza di Rfi è arrivata una segnalazione che parlava di un'auto rimasta bloccata in mezzo al passaggio a livello di Torre Pedrera, nel riminese.

Come da prassi, per sicurezza tutti i treni sono stati bloccati e la Polizia ferroviaria si è precipitata sul posto per capire cosa fosse successo: ma, al loro arrivo, gli agenti non hanno trovato nulla di anomalo. Intorno alle 9.15 è stato dato quindi il via libera e i treni sono tornati a circolare, con i ritardi accumulati. Sono in corso gli accertamenti per capire se la segnalazione fosse veritiera o se si sia trattato di uno scherzo. Tanti i pendolari e i turisti, che sulla linea del mare sono molto presenti, che hanno dovuto attendere a lungo o rinunciare al loro viaggio.