Trenitalia, lavori sulla linea Faentina: previsti ritardi ai treni per due mesi

Lavori di manutenzione straordinaria alla linea Faenza – Firenze (la cosiddetta Faentina), al via da martedì 6 marzo fra le stazioni di Ronta e Crespino sul Lamone (FI). Nello specifico, Rete Ferroviaria Italiana rinnoverà la massicciata ferroviaria all’interno della Galleria Appennino, per una lunghezza di circa 300 metri. Per ridurre le interferenze con la circolazione dei treni, il cantiere sarà operativo nelle ore notturne. La tipologia dell’intervento renderà però necessaria, fino al 6 maggio, una riduzione di velocità nel tratto interessato, che comporterà allungamenti dei tempi di viaggio fra 5 e 15 minuti. Unica eccezione il Regionale 6820 Ravenna – Firenze che allungherà i tempi di 20 minuti. Gli interventi, funzionali a mantenere gli standard di regolarità della linea, interesseranno nei prossimi mesi anche un tratto di binario all’interno della Galleria Tomba.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Ravenna usa la nostra Partner App gratuita !