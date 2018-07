Treno merci esce dai binari: circolazione ferroviaria sospesa tra Ravenna e Ferrara

Dalle 5.50 di lunedì mattina il traffico ferroviario sulla linea Ferrara – Ravenna è sospeso fra Montesanto e Argenta, per lo svio di un treno merci composto da carri pianali vuoti, in transito nella stazione di Portomaggiore. Le cause dello svio sono in corso di accertamento. Richiesta l’attivazione di servizi sostitutivi con autobus tra Montesanto, Portomaggiore e Argenta. Prosegue invece la circolazione fra Ferrara e Montesanto e fra Argenta e Ravenna (anche se i treni che passano da Argenta partendo da Ferrara sono comunque stati cancellati).

