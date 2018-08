Treno Regionale pieno: centinaia di passeggeri restano a piedi

La Polizia Ferroviaria di Ravenna è intervenuta sabato mattina nella gestione del flusso di viaggiatori che dovevano salire a bordo del treno regionale 1783 per Rimini delle 10.37. Molti passeggeri sono saliti a bordo della linea per Ravenna alla stazione di Bologna Centrale per raggiungere la Riviera. Centinaia di persone in attesa alla stazione bizantina, sorprese dal grande numero di viaggiatori presenti a bordo, hanno scelto il taxi per raggiungere la meta prefissata, mentre altre hanno atteso il treno delle 11.57 proveniente da Bergamo e diretto a Rimini.

