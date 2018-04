Senza biglietto si rifiuta di scendere dal treno: "Situazione fuori controllo"

“Sono ormai centinaia i casi denunciati o solo segnalati di stranieri che viaggiano a sbafo su treni e autobus": è quanto affermano l'onorevole Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, e Samantha Gardin, consigliera comunale di Ravenna e segretario provinciale del Carroccio commentando l'episodio che, mercoledì, è andato in scena nella stazione ferroviaria di Bagnacavallo, dove un uomo del Gambia che viaggiava senza biglietto è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale sul regionale Bologna-Ravenna, dopo aver minacciato il controllore del treno e aver reagito contro le forze dell'ordine bloccando il treno per più di un'ora.

"Di fatto, questa vicenda è emblematica - proseguono i due leghisti - Nonostante l’aggressione a pubblico ufficiale e il dileggio nei confronti delle nostre istituzioni e delle norme italiane, l'uomo è tuttora libero nel nostro territorio in attesa di un processo. Sono proprio situazioni come queste i tasselli di un mosaico di degrado, insicurezza, illegalità e invivibilità in cui si sono trasformate certe aree delle nostre città. Chi sbaglia deve pagare e senza sconti. Solidarietà sì, ma soprattutto regole da far rispettare. In caso contrario, la situazione non potrà che diventare esplosiva".