Troppi conti in sospeso con la Legge, scatta l'ordinanza di cattura

E' stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Faenza un uomo, residente in città, sul quale pendeva un ordine di carcerazione. A finire dietro le sbarre è stato un 67enne, già noto alle forze dell'ordine, per una serie di reati contro il patrimonio, l’amministrazione della giustizia e reati finanziari. Il cumulo delle pene accumulato negli anni ha superato i 3 anni, facendo così scattare l'arresto. Individuato dal personale della polizia di Stato e condotto in Commissariato, al termine delle pratiche di rito per l'uomo si sono aperte le porte della casa circondariale di Ravenna.