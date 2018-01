"Troppi 'furbetti' sugli autobus, a rimetterci sono i cittadini: servono più controllori"

"Troppo spesso i mezzi di trasporto locali vengono utilizzati con disinvoltura con il solo scopo di muoversi da un punto della città a un altro, dimenticando che esiste il dovere di contribuire con il pagamento del biglietto al movimento dei mezzi". Nicola Tritto, capogruppo di Forza Italia nel consiglio territoriale Darsena, si schiera contro i "furbetti" dei mezzi pubblici. "Start Romagna è una holding che rappresenta anche il capitale investito dalla città e da noi cittadini - prosegue il consigliere - quindi è cosa giusta essere partecipi per non creare in futuro problemi gestionali che si possano ripercuotere su tutta la collettività. In questo momento storico diventa necessario investire in controllori e ispettori per una vigilanza attenta e scrupolosa sui mezzi. Sono sicuro che nel breve termine l’investimento possa essere ammortizzato ottenendo l’obiettivo principale. Il bene comune è una risorsa e come tale deve essere preservato e custodito".

