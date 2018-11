Troppi furti in negozi e abitazioni: si rafforzano i controlli delle Forze dell'ordine

Il rafforzamento dell’attività di prevenzione e contrasto delle diverse forme criminose, e in particolare dei reati predatori e dello spaccio di sostanze stupefacenti, è stato oggetto di un’attenta analisi svoltasi nel corso della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutasi mercoledì in Prefettura, con la partecipazione dei vertici delle Forze di Polizia dei rappresentanti dei comuni di Ravenna, Cervia, Russi e delle Unioni della Romagna Faentina e della Bassa Romagna, nonché dei Comandanti della Polizia Provinciale e delle Polizie Municipali.

A fronte di una situazione che desta un certo allarme sociale, determinato di recente da un aggravarsi dei fenomeni criminosi quale furti negli appartamenti e negli esercizi commerciali, sono state individuate nuove linee di intervento e strategie operative volte a rendere ancora più incisiva l’azione di presidio e controllo del territorio, che negli ultimi tempi ha registrato dei significativi risultati nell’ambito di alcune operazioni promosse con specifico riferimento al contrasto di tali fattispecie di reato. E' stato quindi previsto un potenziamento dell’attività di controllo del territorio con la partecipazione delle Polizie Locali, soprattutto nelle aree maggiormente interessate dalla perpetrazione di illeciti penali. Attraverso il massimo coordinamento di tutte le Forze dell’Ordine, il principale obiettivo che si intende perseguire consiste nell’assicurare una forte presenza delle diverse componenti del “sistema sicurezza” sul territorio volta, per un verso, a prevenire e contrastare la diffusione di condotte criminali e, per l'altro, a garantire maggiore visibilità delle Forze dell’Ordine al fine di accrescere nella cittadinanza la percezione del senso di sicurezza.

In quest’ottica, anche in vista delle prossime festività natalizie, sono stati previsti specifici piani di intervento i cui servizi saranno improntati al massimo coordinamento fra le Forze di polizia, affiancando a quella a competenza generale la Guardia di Finanza e le stesse Polizie locali, in un’unica pianificazione delle strategie di intervento. Nell’ambito di una più ampia accezione di sicurezza, una particolare attenzione è stata riservata anche a quei profili inerenti la sicurezza della circolazione stradale lungo la viabilità ordinaria, dove assumerà un peculiare rilievo il supporto e il ruolo delle Polizie locali.