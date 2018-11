Troppi incidenti sulla via Emilia: in funzione due nuovi semafori

Saranno attivati la mattina di mercoledì 14 novembre i due semafori pedonali installati lungo la via Emilia, nel centro di Castel Bolognese. Le nuove apparecchiature non sono a chiamata, ma sincronizzate con il semaforo principale verso Faenza. L'intervento, che ha avuto il via libera dell'Anas, rientra tra le misure adottate dal Comune di Castel Bolognese per mettere in maggior sicurezza, soprattutto per gli utenti deboli, un tratto molto delicato della via Emilia, purtroppo teatro negli ultimi anni di diversi incidenti, alcuni dei quali mortali.