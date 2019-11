Troppi mezzi pesanti in via Mattei: multati 14 camionisti su 20

Alle prime ore del mattino di martedì tre pattuglie della Polizia locale, in servizio all’Unità operativa Supporto operativo - Ufficio controllo trasporto pesante, hanno effettuato un controllo straordinario relativo al transito di mezzi pesanti in via Mattei, dove vige il divieto di transito per tali categorie.

Su 20 veicoli controllati, sono stati elevati 14 verbali di infrazione relativi al divieto vigente nei confronti dei mezzi non regolarmente autorizzati al transito. Sono stati utilizzati per il servizio due furgoni attrezzati come uffici mobili con a bordo attrezzature specifiche dotate di software Police Controller, attraverso il quale vengono effettuati lo scarico dati dai cronotachigrafi digitali e il controllo sui tempi di guida e di riposo dei mezzi controllati.