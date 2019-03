Trova finalmente una casa, ma la sua padrona si ammala e muore: e ora Rex è di nuovo triste in canile

Purtroppo sono molti mesi che gli appelli per le adozioni di cani dell'Associazione CLAMA rimangono inascoltati. "I motivi, possiamo solo provare ad immaginarli: difficoltà economiche o situazioni di lavoro non stabile che rendono difficile pensare a un impegno a lungo termine quale è l'adozione di un cane; o anche l'estrema facilità con cui si trovano cani cuccioli da adottare, spesso purtroppo senza nessuna garanzia sullo stato di salute dei piccoli, nè tanto meno richiesta di controlli nei confronti dell'adottante" si legge in una nota dell'associazione

Qualunque sia il motivo, da mesi Rex attende invano una chiamata che lo liberi dal box. Quello che rende particolarmente triste la sua storia è che lui era stato abbandonato già da cucciolo, proprio a causa di un'adozione eseguita in maniera leggera. Malato di giardia, era stato curato per oltre un mese dall'Associazione CLAMA. Poi , la svolta: una signora amante dei pastori tedeschi aveva chiamato per lui, ed era stato amore a prima vista.

"Sarebbe stato un bel lieto fine, se dopo qualche anno la sua amica umana non si fosse ammalata, e poi volata in cielo dove le auguriamo di avere incontrato gli amici a quattro zampe di una vita" dicono ancora dall'associazione.

Ora Rex è di nuovo solo. Dal divano, a un box. Nel rifugio dove si trova deve dividere l'affetto delle volontarie fra gli altri ospiti, e certo la situazione non è neanche paragonabile al calore e alla tranquillità che una vita in famiglia possono regalare.

"Ci aiutate a cambiargli la vita? Lui ha quattro anni, è molto socievole con le persone (ma non con i gatti, nè con i cani maschi). Ama giocare all'aperto, e appoggiare il suo testone sulle gambe degli amici umani, in attesa di qualche carezza. E' vivace ed intelligente. Il suo sogno è quello di un'adozione presso famiglie vitali e sportive come lui" concludono da Clama

Per conoscerlo ed avere ulteriori informazioni chiamate il 3398952135