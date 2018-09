Trovati con la droga in casa: finiscono entrambi in manette

I Carabinieri della stazione di Solarolo, insieme ai militari della stazione di Borgo Urbecco, hanno arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso una 25enne italiana e un 29enne albanese.

Durante le operazioni di controllo all'interno dell'abitazione, i militari hanno proceduto al controllo dei due ragazzi e li hanno sottoposti a perquisizione personale e locale trovandoli in possesso di complessivi 26,30 grammi di cocaina rinvenuti in un involucro in cellophane, di un bilancino di precisione nonchè di sei telefoni cellulari. I due sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti e denunciati per ricettazione.

L’arresto è stato avallato dal pubblico ministero di turno e i due, dopo aver trascorso una notte ai domiciliari, giovedì mattina sono stati portati presso il tribunale di Ravenna, dove si è tenuta l’udienza di convalida. Il giudice, avallando la richiesta del pubblico ministero, ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Ravenna in attesa del processo.