Trovati ubriachi, con la droga o a danneggiare la bici del vicino: raffica di denunce

I Carabinieri della compagnia di Cervia - Milano Marittima, durante i servizi svolti per il controllo del territorio lo scorso fine settimana, hanno denunciato in stato di libertà 4 persone e segnalato all’autorità amministrativa due ragazzi. In particolare un italiano di cinquant’anni è stato denunciato per il danneggiamento di una bicicletta di proprietà del vicino. Inoltre, un cittadino di nazionalità rumena di 38 anni è stato sorpreso alla guida del proprio veicoli con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l. Per lo straniero è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica e il ritiro della patente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Due donne bulgare sono state, invece, sorprese nel territorio del comune di Cervia, nonostante fossero destinatarie di un provvedimento di foglio di via obbligatorio. Per entrambe è scattata la denuncia a norma del codice antimafia. Infine, due ragazzi di 20 anni sono stati sorpresi con cinque grammi di marijuana. Per la detenzione della sostanza stupefacente ambedue sono stati segnalati alla Prefettura di Ravenna. Nel complesso sono state effettuati 350 controlli a persone e mezzi ed elevate 15 sanzioni amministrative.