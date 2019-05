E' di una donna il cadavere trovato in mare: si cercano le cause del decesso

E' di una donna il cadavere recuperato mercoledì pomeriggio dal personale della Capitaneria di Porto di Ravenna nelle acque dell'Adriatico. La segnalazione è stata effettuata intorno alle 15.30 da un diportista, che aveva notato un corpo umano galleggiante in mare a quattro miglia della zona di Casal Borsetti. I militari si sono subito attivati e dalla sala operativa è stato disposto il tempestivo intervento della motovedetta cp 847, che giunta in zona ha provveduto al recupero della salma.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, la salma è stata trasportata al porto di Ravenna per essere sbarcata. Qui è stata eseguita una prima ispezione cadaverica: si tratta del corpo di una donna, vestita e senza documenti con sè. L'avanzato stato di decomposizione del cadavere non ha permesso di capire immediatamente le cause del decesso della donna. La salma è stata poi trasportata alla camera mortuaria dell'ospedale Santa Maria delle Croci per gli accertamenti e le indagini di rito. Giovedì, in accordo con la Procura, verrà effettuata un'ispezione cadaverica più approfondita dal medico legale, che deciderà se disporre ulteriori accertamenti.