Trovato con la cocaina: arrestato dai Carabinieri un 32enne

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cervia – Milano Marittima hanno arrestato in flagranza con l'accusa “detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti” un 32enne tunisino domiciliato a Cervia. L’uomo, alle 23 circa, controllato mentre si trovava all’interno di un noto locale è stato trovato in possesso di 5 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 3 grammi. L’arrestato, trascorsa la notte agli arresti domiciliari, è comparso davanti al giudice ravennate, che ha convalidato la misura precautalare, lo ha sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla p.g., ed ha fissato l’udienza per la discussione del caso.