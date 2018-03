Trovato con la droga in casa: torna agli arresti domiciliari

La droga trovata in casa gli è stata fatale per “guadagnare” un nuovo arresto. E' quanto capitato a un polacco 30enne che si trovava agli arresti domiciliari in un'abitazione di Ravenna. Lo stesso soggetto, circa un mese fa, sarebbe stato arrestato dai Carabinieri di Marina Romea per questioni collegate allo spaccio. Dal controllo dei militari sarebbe emerso che l'uomo agli arresti domiciliari deteneva 7 grammi di hashish e di marijuana. Questo gli è costato un nuovo arresto, che dopo la convalida nella mattinata di mercoledì ha comportato il suo ritorno ai domiciliari.