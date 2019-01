Trovato con le dosi di marijuana in casa: pusher in manette

Nell’ambito dei servizi finalizzati alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, un altro giovane è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Ravenna. In particolare un 20enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato monitorato dai Carabinieri della stazione di Lido Adriano perché presso l’abitazione del ragazzo era stato notato un insolito via vai di giovani, alcuni già noti quali assuntori di stupefacente.

Nel weekend i Carabinieri di Lido Adriano hanno deciso di irrompere nella casa del 20enne, rinvenendo 13 involucri di marijuana pronti per lo spaccio e l’attrezzatura del pusher. Il giovane è stato così dichiarato in stato di arresto. Sabato, con la convalida, il Giudice del Tribunale di Ravenna ha disposto nei suoi confronti la sottoposizione alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione in un ufficio di polizia in attesa della prossima udienza.