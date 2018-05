Trovato con un coltello a scatto in tasca, denunciato trentenne

La Polizia di Stato giovedì pomeriggio ha denunciato un 30enne romeno senza fissa dimora per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. Nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio un equipaggio delle Volanti della Questura ha effettuato un controllo in un locale di viale Farini al cui interno vi erano cinque persone. Uno di questi, il 30enne romeno, dal controllo effettuato risultava ricercato per alcune notifiche di atti. Venuto a conoscenza di dover essere condotto in Questura per alcune notifiche l’uomo ha manifestato un certo nervosismo che ha fatto insospettire gli agenti. Sottoposto ad immediata perquisizione sul posto, è stato trovato in possesso di un coltello a scatto, motivo per il quale ha rimediato una denuncia a piede libero per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.