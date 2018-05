Trovato con una pistola 'clandestina' idonea allo sparo: 80enne in manette

La Polizia di Stato nella serata di martedì ha arrestato un 80enne ravennate per detenzione di arma clandestina. Nel corso di un controllo finalizzato alla persistenza dei requisiti della detenzione di armi, gli agenti che hanno effettuato il controllo hanno notato, in un armadietto che custodiva un fucile da caccia, la presenza di una pistola. L'arma, di fabbricazione completamente artigianale, sarebbe risultata essere perfettamente idonea allo sparo. Inutili sono stati i tentativi dell’80enne di cercare di spiegare che si trattava di una semplice pistola scacciacani. Terminati gli atti di rito, l’anziano è stato posto agli arresti presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.