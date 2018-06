Trovato due volte alla guida in stato d'ebbrezza: finisce in manette

La Polizia di Stato ha arrestato un 32enne senegalese domiciliato in provincia di Ravenna, dando corso a un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Ravenna, per il reato di guida in stato di ebrezza alcoolica.

Negli anni 2010 e 2011 l'uomo venne sorpreso, a Ravenna e Cervia, alla guida di un autoveicolo in stato di ebbrezza alcoolica. Per tali episodi ha riportato condanna rispettivamente a nove mesi di arresto, oltre a 3000 euro di ammenda, e otto mesi di arresto, oltre a 4000 euro di ammenda. Trascorso l’iter dei ricorsi giudiziari, l’ufficio Esecuzioni Penali della procura della repubblica di Ravenna ha emesso nei confronti del 32enne l’ordine di esecuzione per la carcerazione per un anno e 5 mesi di arresto e ammenda di 7000 euro. Considerate le richieste di misure alternative alla carcerazione, l’Ufficio Esecuzioni Penali ha disposto che la carcerazione venisse espiata in un luogo di cura, in regime di detenzione domiciliare. Il senegalese è stato rintracciato lunedì mattina dagli investigatori della Squadra Mobile di Ravenna e condotto nel luogo di cura individuato dall’Autorità giudiziaria, dove dovrà scontare il cumulo della pena.