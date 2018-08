Terrorismo, ennesimo "foreign fighter" scovato nel ravennate: espulso dall'Italia

Ennesimo "foreign fighter" scovato nel ravennate. La Polizia di Stato ha individuato ed espulso, accompagnandolo in Albania, un 28enne di nazionalità albanese che sarebbe emerso essere un soggetto pericoloso radicalizzato jihadista, già operativo nei teatri del jiahd Siro-Iracheno, nelle fila delle organizzazioni terroristiche di Jabhat al-Nusra prima e di Islamic State poi. Ciò è stato possibile grazie all’incessante lavoro della Digos della Questura di Ravenna, la cui attività si è focalizzata in un incessante monitoraggio, al fine di garantire una situazione di sicurezza per i cittadini sul territorio.

L'uomo era giunto nella provincia di Ravenna insieme alla sua compagna, connazionale ma già cittadina italiana, in avanzato stato di gravidanza. Il sentore degli investigatori è stato, fin da subito, che la coppia fosse intenzionata a stabilirsi in questa provincia, far nascere il bambino in Italia e, di conseguenza, avviare la procedura di regolarizzazione dello status in Italia per ottenere il permesso di soggiorno del padre del nascituro. Ritenendo pertanto sussistenti i presupposti di pericolosità dell’individuo per l’ordine a la sicurezza pubblica, si è avviata parallelamente la procedura di richiesta al Ministero dell’Interno in attesa della successiva emissione del provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.

All’alba di giovedì, il personale della Digos e dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Ravenna ha prelevato il 28enne dal proprio domicilio di Castelbolognese, dando così esecuzione al provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. L’uomo, dopo l’udienza di convalida davanti al Giudice di Pace, è stato condotto con scorta all’aeroporto di Fiumicino dove è stato messo a disposizione di altro personale preposto al suo trasferimento con volo diretto Roma–Tirana.