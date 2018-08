Trovato in auto con marijuana e cocaina: arrestato insieme al coinquilino

Nascondevano la droga nel loro appartamento. I Carabinieri della stazione di Borgo Urbecco hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 29 enne e un 19enne di origine albanese, entrambi residenti a Faenza.

I fatti risalgono a domenica sera, quando una pattuglia ha incrociato lungo via Ponte Romano una Mercedes classe A sospetta. I militari, allarmati dai movimenti dell'auto, hanno deciso di fermarla per controllare gli occupanti. All’interno del mezzo si trovava solo il conducente 29enne. Al momento del controllo dei documenti personali e relativi al mezzo, il giovane avrebbe assunto un atteggiamento nervoso e ad alcune domande di rito avrebbe risposto in maniera tentennante. I Carabinieri hanno quindi deciso di effettuare una perquisizione del mezzo, che ha avuto un esito positivo: occultato nel veicolo sono stati trovati due involucri contenenti uno 7 grammi di marijuana, l'altro un grammo circa di cocaina. Inoltre i Carabinieri hanno trovato nascosto anche un coltello a serramanico, mentre addosso all'uomo è stata trovata una confezione con circa 3 grammi di hashish e la somma di 500 euro in banconote di piccolo taglio.

Giunti nell’appartamento del 29enne, i militari hanno poi trovato al suo interno il coinquilino 19enne: nella casa sono state trovate cinque piante di marijuana, altro denaro contante in banconote di vario taglio, per un valore di 1100 euro, un bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. I due sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato avallato dal pubblico ministero di turno e i due, dopo aver trascorso una notte ai domiciliari, lunedì mattina sono stati condotti al Tribunale di Ravenna: il giudice, dopo aver convalidato l’arresto avallando la richiesta di termini a difesa avanzata dal loro difensore, ha disposto la liberazione dei due in attesa del processo.