Trovato in centro con la droga: giovane finisce in manette

I Carabinieri della stazione di Castiglione di Ravenna, nel corso di un servizio perlustrativo per il controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza per il reato di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti un 19enne operaio residente nel cervese. Il giovane, intorno alle 20.00 di lunedì sera, controllato dalla pattuglia nel centro di Castiglione di Cervia è stato trovato in possesso di quasi 50 grammi di hashish. Il ragazzo è stato quindi tratto in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari. Martedì mattina è comparso davanti al Giudice ravennate, che ha convalidato il provvedimento precautelare e fissato la data dell’udienza.