Lotta ai furti, "pescati" due giovani ladri. Arrestato anche un pusher

La Polizia di Ravenna ha arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 28enne tunisino dopo che, durante un controllo in un bar del centro, è stato trovato in possesso di eroina e cocaina oltre ad una somma di denaro ritenuta provento dell’attività. Lo straniero è stato trattenuto nelle celle di sicurezza in Questura e successivamente, dopo la direttissima svoltasi in Tribunale a Ravenna, rimesso in libertà. Due giovanissimi, inoltre, sono stati denunciati dalla Squadra Mobile per alcuni furti nei capanni da pesca alla pialassa Piomboni. Alla loro identificazione si è giunti con una complessa attività investigativa che riguarda i furti commessi in città.