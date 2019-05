Trovato in stazione con gli arnesi da scasso in valigia: denunciato

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 21enne ucraino per i reati di ricettazione, porto di oggetti atti ad offendere e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati negli scali ferroviari, gli agenti del Posto di Polizia Ferroviaria di Ravenna hanno proceduto all’identificazione di due persone che si trovavano all’interno della stazione. I giovani sono stati identificati per l'ucraino di 21 anni e un 20enne italiano, entrambi non residenti a Ravenna e gravati da numerosi precedenti di polizia. Nel corso del controllo, esteso anche ai bagagli che i due avevano al seguito, i poliziotti hanno rinvenuto nella disponibilità del 21enne diversi attrezzi idonei allo scasso, un tubo di metallo e un’autoradio della quale il giovane non è stato in grado di indicare la lecita provenienza.

Per questi motivi, lo straniero è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di ricettazione, porto di oggetti atti ad offendere e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Inoltre, il Questore di Ravenna ha emesso nei confronti dei due la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune per tre anni.