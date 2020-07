Trovato incosciente alla palizzata di Marina di Ravenna: muore dopo dieci giorni di agonia

E' morto dopo una decina di giorni di agonia l'uomo di 62 anni che, il 30 giugno scorso, era caduto con la bicicletta in mezzo alle rocce della diga alla palizzata sud all'altezza del secondo capanno da pesca, a Marina di Ravenna. Due martedì fa, intorno alle 8, i sanitari del 118 e della Capitaneria di Porto vennero chiamati da alcuni passanti per il corpo esanime di un uomo in palizzata.

Sul posto si erano precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, che dopo averlo intubato, lo avevano trasportato all'ospedale di Ravenna con codice di massima gravità. Le sue condizioni erano apparse subito disperate ai medici, e il suo cuore ha smesso di battere questo fine settimana. Tra le cause più accreditate potrebbe esserci un malore improvviso: ma è stata comunque disposto l'esame autoptico sul corpo dell'uomo.

FOTO DI REPERTORIO