L'auto sembra chiusa, ma non lo è: il Mago Casanova a 'Striscia' svela l'ultimo trucco dei ladri

Il mago Casanova è tornato a Ravenna con le telecamere di 'Striscia la Notizia' - dopo il servizio sulle truffe agli anziani di marzo, il caso sul montascale non funzionante andato in onda a febbraio e il sequestro di alcuni porta-cellulare di fine gennaio - per svelare un "trucco" che impedisce ai telecomandi di chiudere a distanza le nostre auto, rendendo così più facile ai ladri svuotarle del loro contenuto.

Nel servizio del programma Mediaset andato in onda sabato sera, infatti, il mago si trova con due ragazzi in un parcheggio della città. Casanova chiede a uno dei due giovani se abbia chiuso l'auto: lui conferma, ma quando prova a tirare lo sportello si rende conto che, invece, la sua auto è aperta. Nessuna magia, anzi, una vera e propria truffa. Alcuni complici infatti, passandosi una valigia contenente un dispositivo che permette il blocco totale delle frequenze che fanno chiudere le auto (ma che riesce anche a bloccare le telecamere di videosorveglianza), sono riusciti a impedire la chiusura dell'auto. E così, una volta che il ragazzo si sarà allontanato, potranno fare razzia all'interno del veicolo senza dover forzare lo sportello o spaccare il finestrino.

"I telecomandi sfruttano le onde radio - spiega nel servizio Giuseppe Barillari, sostituto commissario coordinatore della Polizia di Stato di Ravenna - e i ladri, tramite questa apparecchiatura chiamata "jammer", riescono a inibire la propagazione dell'onda dal telecomando alla macchina". Il consiglio, quindi - dal momento che alcuni ravennati, dopo il serivizo, hanno segnalato di essere stati vittima di questa truffa - è quello di verificare sempre che la propria auto si sia effettivamente chiusa.