Era ricercato per truffa, lo specialista viene arrestato: fatale il raggiro del "resto delle 50 euro"

Aveva cercato di raggirare la cassiera di un bar col metodo del "resto delle 50 euro", senza però riuscire nell’intento, tanto da riprovarci con esito positivo in altro analogo locale del posto. Un 42enne di nazionalità serba è stato arrestato mercoledì dai Carabinieri di Lido Adriano. Accompagnato in caserma, sono state raccolte altre prove a carico del malvivente, peraltro da anni ricercato perché colpito da un provvedimento di ripristino di odine di carcerazione per la medesima tipologia di delitto. Processato per direttissima, ha patteggiato la condanna davanti la giudice

I Carabinieri della Compagnia di Ravenna sono impegnati da mesi in una campagna di sensibilizzazione finalizzata a responsabilizzare e informare la cittadinanza sulle modalità di commissione delle truffe. L’Arma "consiglia sempre, qualora ci si trovi di fronte ad un potenziale raggiro, di chiedere l’immediato intervento, tramite il 112, delle Forze di polizia, alle quali è prudente rivolgersi anche per segnalare comportamenti sospetti e per denunciare situazioni di pericolo".