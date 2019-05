Si spaccia per 'commerciante', ma voleva truffare l'anziano: 60enne denunciato

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 60enne italiano per i reati di tentata truffa e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Nella mattinata di giovedì 16 maggio, una Volante del Commissariato di Faenza è intervenuta nei pressi del parcheggio di via Vietri Sul Mare per la segnalazione di un tentativo di truffa ai danni di persone anziane. Immediatamente una Volante del Commissariato ha raggiunto la zona per rintracciare il presunto autore del reato che, secondo la notizia pervenuta, viaggiava a bordo di un’auto.

Dopo una breve ricerca in zona, gli agenti hanno fermato in via San Silvestro un veicolo corrispondente alla descrizione, sul quale viaggiava un uomo. Quest’ultimo è stato invitato a seguire gli agenti al Commissariato, dove è stato identificato per il 60enne italiano destinatario di svariati provvedimenti del divieto di ritorno in diversi comuni e già noto per furto, truffa, falso, ricettazione e porto di armi od oggetti atti ad offendere. All’interno dell’auto dell'uomo, gli agenti hanno rinvenuto diversi capi di abbigliamento e un paio di tronchesi, che sono state sequestrate visti i precedenti specifici dell’uomo. Nel frattempo la presunta vittima, giunta al Commissariato per denunciare il tentativo di truffa nei suoi confronti, ha riconosciuto il 60enne e ha dichiarato agli agenti di essere stato avvicinato da questi mentre si trovava all’interno del parcheggio. Secondo il racconto dell’anziano, il truffatore si sarebbe presentato come un commerciante di abbigliamento e avrebbe tentato di raggirarlo cercando di vendergli alcuni capi di abbigliamento.

Per questi motivi l'uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di tentata truffa e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Inoltre, a suo carico, il Questore di Ravenna ha emesso un provvedimento del divieto di ritorno nel comune di Faenza per tre anni.