'Furbetto del Telepass' viaggiava gratis in autostrada: denunciato 61enne

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 61enne italiano per i reati di truffa e insolvenza fraudolenta. L’indagine, effettuata dagli investigatori della Polizia Stradale di Bologna e Ravenna, è scaturita a seguito di una querela proposta dal legale della società che gestisce le tratte autostradali interessate.

Secondo quanto denunciato alla Polizia dal procuratore speciale dell’azienda, negli anni 2017 e 2018 un’auto sprovvista di idoneo dispositivo elettronico avrebbe utilizzato irregolarmente per qualche decina di volte le piste autostradali riservate agli utenti 'Telepass', omettendo così il pedaggio dovuto per un importo totale di circa 1.300 euro. Gli accertamenti effettuati dalla Polizia Stradale hanno permesso di identificare la persona che si trovava alla guida dell’auto durante l’azione delittuosa, il 61enne, parente del proprietario dell’auto della quale aveva l’utilizzo. Pertanto, l'uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di truffa e insolvenza fraudolenta.