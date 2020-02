Fa shopping online, ma era una truffa: operaio perde più di mille euro

Sperava di fare un discreto affare accaparrandosi dei cerchi in lega di buona qualità a un prezzo allettante. Invece un operaio di Terrassa Padovana è finito imbrogliato e costretto a sporgere denuncia.

Il raggiro è cominciato lo scorso novembre, quando l'uomo si è dedicato a spulciare alcuni annunci online. Su un sito di compravendite online ha scovato quattro cerchi in lega per automobili e si è affrettato a contattare il sedicente venditore. I due si sono accordati sul prezzo e il truffatore gli ha assicurato che, una volta incassato il bonifico, gli avrebbe immediatamente spedito la merce a casa. Il padovano ha così inviato 1.300 euro al truffatore, rendendosi conto solo giorni dopo di essere caduto in trappola. Una volta ricevuto il denaro, infatti, il venditore è sparito senza naturalmente inviare alcunché.

L'operaio si è perciò rivolto ai Carabinieri, formalizzando una querela e consegnando loro i pochi dati a sua disposizione per rintracciare l'imbroglione. Le indagini hanno portato a un 46enne nativo della Romania ma residente a Ravenna, che nella giornata di domenica si è visto recapitare una denuncia con l'accusa di truffa.