Contributi porta a porta per il parco, il Comune lancia l'allarme: "E' una truffa"

Occhio alla truffa: nei giorni scorsi diversi cittadini di Lugo avrebbero ricevuto una visita a domicilio da parte di persone che chiedevano contributi per il parco del Tondo di viale Oriani. "Si tratta di una truffa - spiegano dall'amministrazione comunale di Lugo - Il centro sociale il Tondo (gestore del parco, ndr) non sta chiedendo contributi porta a porta. La direzione del centro sociale dichiara l'assoluta estraneità a questa vicenda". Per qualunque necessità, informazione o segnalazione si invitano i cittadini a chiamare il numero verde della Polizia Municipale della Bassa Romagna 800072525.