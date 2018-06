La truffa dello specchietto va a segno: ma i Carabinieri lo beccano

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lugo sono riusciti ad identificare l’autore di una truffa in danno di un automobilista del luogo portata a termine con il “collaudato” sistema della simulazione della rottura dello specchietto retrovisore. Alcuni giorni fa, un giovane a bordo della propria vettura si è accostato all’auto che lo precedeva, chiedendo al conducente di fermarsi poiché, a suo dire, durante una manovra l’aveva urtato causando la rottura dello specchio retrovisore. Nel caso specifico il giovane ha proposto alla vittima di conciliare il danno per le vie brevi senza ricorrere alla prevista procedura di risarcimento tramite la compagnia assicuratrice che avrebbe inevitabilmente, a suo dire, determinato un consistente aumento della polizza assicurativa per la persona interessata.

L’automobilista, seppur non del tutto convinto a seguito dai modi cortesi ed amichevoli dell’interlocutore, ha scelto di consegnargli a titolo di risarcimento 100 euro. In seguito rendendosi, comunque, conto che il proprio veicolo non presentava alcun segno evidente di collisione sulla parte di probabile contatto con il veicolo, verosimilmente, danneggiato ha deciso di rivolgersi ai Carabinieri per un consulto, proponendo a seguito dello stesso, una denuncia per truffa nei confronti di persona da identificare. Grazie al comportamento responsabile ed avveduto del cittadino lughese i militari, avviati tutti gli accertamenti necessari, sono riusciti in breve tempo a giungere all’identificazione del responsabile della truffa nei suoi confronti messa in scena da un 30enne italiano, senza fissa dimora, che è stato deferito in stato di libertà.