Mette un annuncio online e si trova il conto prosciugato: truffatrice in manette

Martedì gli investigatori della Squadra Mobile hanno denunciato una 49enne campana per il reato di truffa. Nei giorni scorsi, in seguito a una querela presentata da un ravennate che si è ritrovato con il conto corrente prosciugato, gli investigatori della Sezione Reati contro il Patrimonio della Squadra Mobile della Questura di Ravenna hanno attivato le indagini che hanno consentito di identificare una donna di origini campane che, rispondendo a un annuncio online su un portale, aveva convinto l’inserzionista a recarsi a uno sportello automatico Postamat.

Una volta davanti allo sportello automatico l’uomo, per incassare il pagamento, ha introdotto la propria tessera bancomat digitando poi una serie di codici fornitigli dalla donna. La mattina seguente per l’ignaro inserzionista l’amara sorpresa: anzichè avere incassato quanto dovutogli, l’uomo si era ritrovato raggirato per un ammontare di 1300 euro che si erano volatilizzati dal proprio conto corrente. Sulla scorta dei dati forniti dal ravennate truffato, i poliziotti della Squadra Mobile hanno identificato la 49enne, che è stata denunciata a piede libero per il reato di truffa.