Farmaci "anticoronavirus" al telefono: truffatori in agguato

Ennesima truffa a tema "Coronavirus", dopo quella della Vitamina C e quella della disinfestazione notturna. A lanciare l'allarme è il gruppo ravennate 'Sos Ravenna indipendente': in questi giorni sono diversi gli anziani di Ravenna che hanno ricevuto alcune chiamate al telefono di casa da parte di truffatori in azione. Nella telefonata, una voce femminile spiega di essere incaricata da un'azienda farmaceutica a proporre un farmaco speciale contro il Coronavirus. I truffatori si offrono poi di recarsi presso l'abitazione della vittima per portarle il farmaco. Come ben sappiamo, non esistono attualmente farmaci in grado di prevenire o curare il Coronavirus. Per cui l'invito è quello di prestare molta attenzione e di avvisare gli anziani a stare in guardia.