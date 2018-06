Falsificava le ricevute di pagamento: stanato un altro truffatore seriale del web

La Squadra Mobile di Forlì, insieme al personale del Commissariato di Cesena, con un’operazione lampo, ha denunciato un truffatore seriale che operava nel web. Si tratta di un incensurato di nazionalità nigeriana, domiciliato a Ravenna, in regola col permesso di soggiorno, che dovrà rispondere dell'accusa di truffa aggravata continuata. A fine maggio, la Polizia Postale del Lazio ha contattato la Squadra Mobile in quanto, da diverso tempo, erano giunte numerose denunce di truffe che, anche se online, venivano definite sul territorio di Cesena. Le vittime, dopo aver messo in vendita su internet apparecchiatura elettronica e digitale (macchine fotografiche di valore, cellulari di ultima generazione, laptop, tablet) venivano contattate da un utente che provvedeva a definire l’acquisto, garantendo il pagamento come sicuro, attraverso il circuito “paypal”.

La tecnica

L'acquirente, poi, per confermare l’avvenuto pagamento, inviava copia della ricevuta tramite il proprio indirizzo di posta elettronica. Il venditore, credendo veritiera l’avvenuta transazione, tramite corriere, faceva recapitare la merce in zona Cesena. Nell’indirizzo di consegna, infatti, era indicata sempre la stessa via, ma veniva modificato il numero civico in quanto, essendo molto breve, permetteva al truffatore di farsi trovare di volta in volta in strada all’arrivo del corriere espresso. Ovviamente i dati anagrafici forniti erano inesistenti.

L'arresto

Le indagini sono partite a seguito della segnalazione di un venditore che, dopo aver spedito la merce, ha controllato il proprio conto paypal, accorgendosi che non era stata accreditata nessuna somma. Contattata l’assistenza clienti del sito “paypal” e fornendo l’ID ricevuto nella falsa email, ha scoperto, quindi, che a quel seriale non corrispondeva nessuna transazione. A quel punto, il ragazzo si è rivolto alla Polizia di Stato, che si è recata tempestivamente a Cesena, nella via indicata per la consegna della merce. In questo modo è riuscita ad intercettare il corriere mentre era in procinto di consegnare al truffatore il pacco.

L’uomo è stato immediatamente fermato e portato in Commissariato a Cesena. Il truffatore aveva casa a Ravenna, dove i poliziotti, hanno rinvenuto altro materiale provento delle medesime truffe, tra cui un cellulare ed una macchina fotografica. Oltre alle numerose schede telefoniche, che di volta in volta venivano utilizzate per contattare le ignare vittime, l’uomo, è stato denunciato per truffa aggravata continuata e resistenza a pubblico ufficiale. Il consiglio in questi casi è quello di controllare il proprio conto paypal e di verificare l’ID di transazione sul sito Ufficiale del circuito in questione.