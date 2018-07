Specialisti delle truffe ai tabaccai: coppia finisce nella rete della Polizia

Avevano già colpito nel ravennate. Una coppia di truffatori, lui 42enne e lei 31enne, entrambi di Cesena, sono finiti martedì pomeriggio nella rete degli agenti del posto di Polizia di Cesenatico mentre erano intenti a compiere l’ennesima truffa della ricarica postepay intestata alla donna. I due sono già noti alle forze dell'ordine per truffa e droga.

Lo scorso fine settimana l’operazione era stata effettuata dall’uomo ed era andata a buon fine, derubando di 300 euro il negoziante. All’arrivo della pattuglia della Squadra Mobile, il 42enne, che era di vedetta fuori dal negozio, ha tentato di dare l’allarme alla complice, ma quest'ultima non è riuscita ad uscire dal negozio. Entrambi sono stati quindi bloccati. La 31enne ha cercato di giustificare la propria presenza, riferendo che era entrata per ritirare la propria tessera sanitaria lasciata dal compagno in occasione del primo colpo.