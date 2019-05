Truffe agli anziani: i Carabinieri spiegano come evitarle

Il quartiere Borgo di Faenza, in collaborazione con il circolo Anspi di Santa Maria Maddalena, organizza un incontro pubblico per parlare di truffe agli anziani, un tema molto sentito anche nella città manfreda. All’incontro, programmato per martedì 7 maggio alle 20.45, interverrà il comandante dei Carabinieri di Faenza, il capitano Antonietta Petrone, che illustrerà l’attività di prevenzione dell’Arma fornendo inoltre agli anziani alcuni utili suggerimenti per evitare queste truffe.