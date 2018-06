Finti dipendenti comunali, operai e poliziotti: truffe in serie agli anziani

Doppia truffa a danni di anziani nel pomeriggio di lunedì. Nel primo caso due malviventi, uno indossando abbigliamento da operaio Hera e uno con una giacca con il logo "Polizia", nel primo pomeriggio sono riusciti a entrare nell'abitazione di due anziani a Coccolia dicendo che dovevano fare un controllo per una fuga di gas. Raggirando e distraendo i due anziani, poi, i truffatori sono riusciti ad arruffare oro, monete antiche, oggetti di valore e denaro contante, per poi darsi alla fuga.

Nel secondo caso, poco dopo le 16, un uomo e una donna qualificatisi come dipendenti comunali si sono introdotti nella casa di un'anziana che vive da sola a Lido di Savio, dicendo che dovevano effettuare alcuni controlli da parte del Comune. Con il solito modus operandi, distraendo la donna, sono poi riusciti a impossessarsi di oro e soldi. In entrambi i casi sono intervenuti i Carabinieri, che raccomandando di prestare la massima attenzione, di non fare entrare in casa nessuno e, in caso di sospetti, di chiamare immediatamente il 112 segnalando l’accaduto.