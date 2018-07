Truffe con la "tecnica dell'abbraccio" in tutta la Regione: si cercano altre eventuali vittime

A seguito della divulgazione fotografica della 29enne rumena arrestata il 23 luglio a Casalecchio di Reno, decine di persone hanno telefonato ai Carabinieri dicendo di averla riconosciuta come la donna che li avrebbe derubati con la tecnica dell’abbraccio. Per il momento sette anziani, di età compresa tra i 65 e gli 80 anni e residenti tra Castel San Pietro Terme, San Lazzaro di Savena, Loiano, Castel Maggiore, Bologna, Casalecchio di Reno e Monte San Pietro, hanno sporto denuncia (per reati che vanno dal furto con destrezza alla rapina aggravata), ma gli investigatori dell’Arma non escludono che la donna possa aver colpito anche le province di Modena, Parma, Reggio Emilia, Ferrara, Ravenna e Rimini.

E’ per questo motivo che i Carabinieri vogliono continuare a divulgare la fotografia della 29enne (scarcerata e sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari), così da permettere ad altre persone, residenti nelle varie province, di riconoscerla, se responsabile di analoghi reati, e di chiamare i Carabinieri di Casalecchio di Reno al numero 051570199 per avere ulteriori dettagli.

