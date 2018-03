Truffe online e telefoniche: la Municipale spiega come difendersi

Mercoledì 14 marzo alle 20.45, nella sala consiliare della sede decentrata di Piangipane in piazza 22 giugno 1944, Alfonso Calabrese, esperto nella tutela del consumatore, incontrerà i cittadini per parlare di “Commercio elettronico, gestione di eventuali contenziosi e truffe telefoniche”. Sarà presente anche Andrea Giacomini, comandante della Polizia municipale di Ravenna, per un contributo sulla sicurezza del territorio. L'iniziativa è organizzata dal Comune di Ravenna, assessorato al Decentramento, in collaborazione con associazione “Un mosaico di Idee” e Acli Ravenna, Circolo “Benigno Zaccagnini”.