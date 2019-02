Si rompe una tubatura sulla linea ferroviaria: traffico interrotto

Nella notte tra lunedì e martedì, intorno all'una, è stata chiusa dalle volanti di Polizia e dagli agenti della Polizia municipale via Stradone, all'altezza del passaggio a livello, per la rottura di un tubo d'acqua di 150 millimetri di diametro. La perdita era visibile anche sul manto stradale e sul posto si sono portati anche i Vigili del fuoco, oltre ai tecnici del Pronto intervento di Hera che hanno subito dato il via ai lavori di riparazione, individuando il punto di rottura martedì mattina. Durante i lavori, in via precauzionale, è stata interrotta per qualche ora la circolazione sulla linea ferroviaria che collega il traffico commerciale al porto San Vitale, mentre non si registrano interruzioni dei servizi idrici nelle abitazioni. Nelle prossime settimane verrà predisposto un cantiere per procedere alla riparazione definitiva.