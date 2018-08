Si rompe un'altra tubatura, 50 famiglie senz'acqua: tecnici di Hera a lavoro

Hera è al lavoro per riparare la rottura di una condotta di rete idrica, che si è verificata nella notte in via Saffi a Cervia. Il Pronto intervento di Hera si è attivato alle 4.30 per procedere con le operazioni di messa in sicurezza della zona e alla riparazione. Più precisamente sì è verificata la rottura della giunzione che tiene collegati due tratti di rete. La condotta oggetto dell’intervento ha un diametro di circa 500 millimetri e si trova a 40 metri di distanza rispetto a quella riparata la scorsa settimana.

In questo periodo dell’anno si registrano alti picchi di pressione dell’acqua, dovuti sia alla presenza turistica che alle alte temperature, che provocano forti sollecitazioni alle tubature e in particolare alle giunzioni. Gli operatori di Hera sono ancora al lavoro con l’intervento di ripristino, che ha comportato la sospensione del servizio idrico a circa 50 utenze. Per dare continuità di erogazione del servizio alla casa di riposo Busignani, è stato predisposto un collegamento provvisorio ad un altro punto della rete idrica. Hera auspica di terminare l’intervento di risanamento della condotta, e quindi ripristinare le normali condizioni di funzionamento della stessa, entro la giornata di mercoledì. Borgo Saffi è temporaneamente chiuso al traffico.