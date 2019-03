Si rompe una tubatura, tecnici al lavoro: viabilità modificata

Hera è al lavoro per riparare la rottura di una grossa tubazione idrica, che si è verificata a Borgo Saffi a Cervia. Il Pronto intervento di Hera si è attivato per procedere con le operazioni di messa in sicurezza della zona e alla riparazione. Attualmente il borgo è chiuso al traffico, la viabilità viene deviata su viale dei Mille. Potranno verificarsi interruzioni o cali di pressione dell'acqua. "Al momento non sappiamo dirvi i tempi - spiegano dal Comune - ma i tecnici di Hera sono già al lavoro e il problema verrà risolto più velocemente possibile. Ci scusiamo per i disagi".