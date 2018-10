Tubatura rotta, intervento di Hera: sospesa l'erogazione, 3000 famiglie senz'acqua

Venerdì 2 novembre dalle ore 8.30 alle ore 16.00 circa sarà sospesa l'erogazione dell'acqua a Villa Inferno, Montaletto, Castiglione di Cervia, Pisignano e Cannuzzo per lavori urgenti di Hera per la sostituzione di una condotta idrica principale a causa di una lieve perdita. Saranno istituite limitazioni al traffico con senso unico alternato sulla sp 6 Cervara in località Saline-Villa Inferno. Inoltre parte della zona nord di Castiglione di Cervia riscontrerà scarsa pressione: le strade interessate saranno via Pignatta, via Ragazzena da via Pignatta verso Savio, via Cupa e via Viazza con 110 utenti interessati.

Dalla mattinata di venerdì Hera interverrà per la riparazione della condotta, presumibilmente sostituendo un tratto di un paio di metri circa di tubatura ricollegandola con due manicotti. Gli utenti interessati dall'interruzione sono 3034 e sono stati raggiunti dagli sms Hera. In un primo momento l'intervento doveva avvenire mercoledì 31 ottobre, ma per non creare disagi alle scuole e dare il tempo ai cittadini di organizzarsi l'intervento è stato spostato alla giornata del 2 novembre. Verrà inviato un apposito ulteriore sms, indicante la data corretta.