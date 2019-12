Si rompe un tubo del metano nella notte: disagi a Marina di Ravenna

Disagi a Marina di Ravenna. Nella notte, infatti, la radice di un albero all'incrocio tra viale Ciro Menotti e via Pisacane ha sollevato un tubo del gas rompendone la saldatura. La segnalazione a Hera è stata fatta intorno alle 4 della notte e subito è stata interrotta l'erogazione del gas, che ha coinvolto cinque o sei utenze tra le quali anche una scuola (fortunatamente chiusa di domenica). E' stata infatti scollegata solo una cabina del gas secondaria, non quella principale. Sul posto si sono portati i tecnici di Hera che stanno montando un bypass: i lavori dovrebbero terminare in mattinata ed entro le 12 dovrebbe essere riattivata l'erogazione del gas. Intervenuti sul posto anche i Vigili del fuoco.