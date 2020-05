Turismo, arriva l'itinerario in bicicletta per scoprire le bellezze di Ravenna

Da venerdì 29 maggio sul sito di Tourer.it si aggiunge l’Itinerario dei Siti Unesco di Ravenna, predisposto dal Segretariato regionale del MiBACT per l’Emilia-Romagna in collaborazione con Fiab Ravenna Amici della Bici.

Tourer.it è il portale per chi ama scoprire il patrimonio culturale diffuso dell’Emilia-Romagna privilegiando il turismo lento. Castelli, pievi, palazzi, torri sono evidenziati in maniera interattiva su una mappa che censisce il patrimonio architettonico tutelato. In particolare, la sezione degli Itinerari propone esperienze di turismo a piedi e in bicicletta nel paesaggio dell’Emilia-Romagna: la via AEmilia, PedalArt, le Terre del Delta, cammini, percorsi tematici.

Tra i suggerimenti in bicicletta, ora si aggiunge l’itinerario alla scoperta del Patrimonio Unesco di Ravenna. Il percorso ad anello, di 17,5 Km interamente pianeggiante, si snoda su strade a basso traffico e piste ciclabili che attraversano il centro di Ravenna e gli immediati dintorni. Il percorso ci guida alla scoperta degli otto monumenti paleocristiani e bizantini ravennati riconosciuti patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. A questi si aggiungono la suggestiva Zona del Silenzio con la Tomba di Dante e il Porto romano di Classe con il suo museo.

Sul sito di Tourer.it è possibile sia utilizzare la grafica interattiva che riporta la mappa con la traccia da seguire, sia scaricare la Guida con le indicazioni del tracciato e con una breve presentazione dei singoli monumenti. Un’occasione in più per riscoprire il nostro territorio, accostare luoghi noti ad altri altrettanto suggestivi e meno affollati, tornare a visitare i monumenti che proprio in questi giorni stanno riaprendo.