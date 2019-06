Turismo, Milano Marittima tra le dieci destinazioni italiane più "family-friendly"

Scuole finite, vacanze alle porte e per migliaia di genitori inizia il momento più difficile: partire, mettendo tutti d’accordo e riuscendo ad avere abbastanza tempo per sé senza sacrificare i propri piccoli e staccare dalla routine quotidiana. Le vacanze in famiglia, infatti, sono l’occasione per poter passare più tempo con i propri figli, rilassandosi e godendo delle bellezze che un viaggio può offrire, ma riuscire a soddisfare le esigenze di grandi e bambini non è sempre semplice.

Secondo i dati raccolti da Momondo, la piattaforma digitale per la ricerca di voli e hotel, oltre un quarto degli italiani (26%) sceglie per le proprie vacanze strutture che offrano soluzioni family-friendly, perfette sia per i più piccoli, che potranno intrattenersi grazie a servizi loro dedicati, ma anche per i genitori, che potranno così godersi il meritato riposo; il tutto senza rinunciare al divertimento e al piacere di poter scoprire nuove realtà in compagnia dei propri cari. Sulla scia di questo trend e per ispirare quanti desiderano spendere del sano quality time familiare lontano da casa, il sito stilato la classifica delle dieci destinazioni del Bel Paese meglio preparate a indirizzare le necessità delle famiglie in viaggio. Tra queste anche la nostra Milano Marittima, descritta così: "Famosa per la movida notturna che prende piede in spiaggia al tramonto e continua in alcune delle più famose discoteche, Milano Marittima è una destinazione congeniale anche per le famiglie. Grazie infatti alle larghe spiagge attrezzate, i viaggiatori italiani possono usufruire di larghi spazi adibiti a tutti i divertimenti estivi: dalla pallavolo acquatica, alla gara di bocce, fino ad una partita di racchettoni sul bagnasciuga".