Il suo corpo galleggiava in acqua: muore un turista straniero di 55 anni

Quando è scattato il soccorso non c'era già più niente da fare. I bagnini di salvataggio lo hanno portato a riva che era già esanime. E' morto così un uomo di 55 anni, un turista della Repubblica Ceca che si trovava in vacanza con moglie e figlio a Casal Borsetti, nei lidi nord ravennati. L'allarme è scattato intorno alle 11,30 di lunedì quando, davanti alla spiaggia libera a sud, è stato visto galleggiare in mare il corpo di un uomo. In prima battuta sono intervenuti i bagnini per portare a riva il corpo del bagnante che si trovava in mare da solo a fare il bagno, un po' più lontano dell'ombrellone che accoglieva il resto della sua famiglia.

Purtroppo non c'è stato niente da fare, né per i bagnini, né per il personale del 118, giunto sul posto con un'ambulanza e l'elicottero delle emergenze, che è atterrato sulla battigia della spiaggia libera. Il personale sanitario ha lavorato per circa 40 minuti per le operazioni salvavita, ma data la gravità del paziente non c'è stato niente da fare se non dichiarare il decesso. Sul posto per i rilievi si è portata una pattuglia della Polizia Municipale con un quad e la Capitaneria di Porto, competente sulle spiagge demaniali. Ancora da definire la causa del decesso: se si è trattato di un annegamento o di un malore.