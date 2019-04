Turisti in fila per visitare le meraviglie di San Vitale: le feste fanno bene alla città

La lunga settimana di feste - Pasqua, Pasquetta e Festa della liberazione - ha portato in città tanti turisti da tutta Italia e anche dall'estero. Nei giorni scorsi, infatti, le vie di Ravenna sono state "invase" da persone armate di mappe e macchine fotografiche, che hanno visitato i monumenti della città sottoponendosi anche a lunghe code per poter entrare: come è successo giovedì davanti a San Vitale, dove i turisti in fila in via Argentario - in attesa di poter visitare uno degli otto patrimoni Unesco della città dei mosaici - arrivavano fino a via Cavour.